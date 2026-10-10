Clima en el AMBA: las lluvias continuarán durante este sábado10 de octubre

La inestabilidad permanecerá en la Ciudad y el Conurbano en el inicio del fin de semana largo. Mirá cómo estará el tiempo durante el domingo y el lunes, cuando se celebrará el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Este sábado 10 de octubre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima inestable. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvias a la mañana, chaparrones por la tarde y cielo nublado a la noche. Las temperaturas rondarán entre los 10ºC de mínima y 17ºC de máxima.
En el inicio del fin de semana largo, el organismo oficial señaló que la circulación constante de aire húmedo desde la región este mantendrá un ambiente fresco y con poca variación en los termómetros. Y también subrayó que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del país.
Para el domingo 11 de octubre, se espera una leve mejora en el clima, con sin precipitaciones pero con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 10ºC y 17ºC. Y el lunes 12, cuando se celebrará el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el cielo permanecerá nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11ºC y 18ºC.
El SMN el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 17°C en Catamarca; 28°C y 20°C en Chaco; 10°C y 7°C en Chubut; 20°C y 14°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 24°C en Formosa; 22°C y 16°C en Jujuy; 13°C y 9°C en La Pampa; 22°C y 16°C en La Rioja; y 17°C y 10°C en Mendoza.
A su vez, en Misiones las marcas térmicas se mantendrán entre 27°C y 22°C; 9°C y 7°C en Neuquén; 11°C y 7°C en Río Negro; 21°C y 16°C en Salta; 20°C y 12°C en San Juan; 15°C y 9°C en San Luis; 16°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 15°C en Santa Fe; 23°C y 16°C en Santiago del Estero; 14°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 18°C en Tucumán.