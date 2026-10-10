Clima en el AMBA: las lluvias continuarán durante este sábado10 de octubre

El clima en el resto del país

El SMN el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 17°C en Catamarca; 28°C y 20°C en Chaco; 10°C y 7°C en Chubut; 20°C y 14°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 24°C en Formosa; 22°C y 16°C en Jujuy; 13°C y 9°C en La Pampa; 22°C y 16°C en La Rioja; y 17°C y 10°C en Mendoza.