Clima en el AMBA: cielo nublado y una máxima de 26 grados durante este domingo 15 de noviembre

En esas áreas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores acumulados de entre 15 y 40 milímetros, que podrían ser superados en algunos casos.

De acuerdo con el organismo oficial, la alerta amarilla implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 15 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)

-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado.

-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

-Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

-Aumentá la distancia con el auto de adelante.

-Reducí la velocidad de manejo.

-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

-Evitá transitar por las calles anegadas.