Clima en el AMBA: cielo nublado y una máxima de 26 grados durante este domingo 15 de noviembre

La probabilidad de precipitaciones será del 10% al mediodía en la Ciudad y el Conurbano. Mirá cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por tormentas y cómo estará el tiempo durante los próximos días.
Este domingo 15 de noviembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 18ºC de mínima y 26ºC de máxima, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La probabilidad de precipitaciones será del 10% al mediodía y, de ahí en más, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora para lo que resta del fin de semana.
Durante el lunes 16, el cielo continuará parcialmente nublado y las marcas térmicas oscilarán entre los 20ºC y 27ºC. Y el martes 17, en tanto, se anticipa probabilidad de chaparrones por la mañana, con temperaturas similares al día anterior: 20ºC de mínima y 27ºC de máxima.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas que abarca a las provincias de Mendoza, Neuquén, San Luis, el oeste de Río Negro y La Pampa, y el noroeste de Chubut.
En esas áreas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores acumulados de entre 15 y 40 milímetros, que podrían ser superados en algunos casos.
De acuerdo con el organismo oficial, la alerta amarilla implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado.
-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
-Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
-Aumentá la distancia con el auto de adelante.
-Reducí la velocidad de manejo.
-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
-Evitá transitar por las calles anegadas.
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