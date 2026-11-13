Salta: un temporal dejó 150 heridos, evacuados y escuelas dañadas en Embarcación

Los daños también alcanzaron el centro de Embarcación, donde quedaron árboles caídos, paredes derrumbadas y chapas desprendidas entre los cables del tendido eléctrico. La caída de postes y los destrozos en la infraestructura provocaron interrupciones del suministro de energía en distintos sectores.

En el Hospital San Roque se organizó un operativo de emergencia para atender a los vecinos afectados. Víctor Dip, director de la Zona Norte del Ministerio de Salud de Salta, explicó que buena parte de las lesiones se produjo por la caída de ramas y la voladura de techos.

"La tormenta sorprendió a mucha gente en la calle, que no tuvieron cómo resguardarse", señaló Dip en declaraciones al diario El Tribuno.

El funcionario detalló que entre los heridos hubo personas con aplastamiento de pecho y fracturas en muñecas, brazos y pies. Otros vecinos presentaron lesiones de menor gravedad, recibieron curaciones y pudieron regresar a sus hogares.

Suspendieron las clases por los daños en las escuelas

La infraestructura educativa también resultó afectada por el temporal. Debido a los daños estructurales registrados en varios establecimientos, las autoridades municipales resolvieron suspender las clases para evitar riesgos para estudiantes y trabajadores.

Embarcación está ubicada sobre la Ruta Nacional 34, a unos 41 kilómetros de Orán, en el departamento de San Martín. Según el último censo, cuenta con aproximadamente 23.000 habitantes.

Aunque el temporal del jueves ya pasó, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alerta amarilla para el departamento de San Martín durante la tarde del sábado.

El pronóstico contempla tormentas que podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.