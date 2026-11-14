Clima en el AMBA: mejora el tiempo y la máxima llegará a los 27ºC este sábado 14 de noviembre

Las lluvias previstas durante la madrugada comienzan a quedar atrás en la Ciudad y el Conurbano. El SMN anticipa una jornada sin nuevas precipitaciones y con cielo parcialmente nublado. Cuáles son las zonas bajo alertas meteorológicas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este sábado 14 de noviembre una transición hacia mejores condiciones meteorológicas, luego de las lluvias y tormentas previstas durante la madrugada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad perderá intensidad durante las primeras horas de la mañana y dará paso a una jornada sin precipitaciones por la tarde, con una temperatura máxima que llegará a los 27°C.
El período de mayor inestabilidad estaba previsto entre las 2 y las 6, con probabilidades de lluvia de entre el 70% y el 90%. Para las primeras horas de la mañana, el organismo anticipó una disminución considerable de las chances de precipitaciones, que pasarán a ubicarse entre el 10% y el 15%. También se espera una rotación del viento hacia el sudoeste y el sur, con velocidades de entre 18 y 43 kilómetros por hora.
Con el correr de las horas, el cielo comenzará a despejarse parcialmente y las condiciones serán más estables en buena parte del AMBA. Durante la tarde no se esperan nuevas lluvias y la temperatura alcanzará los 27 grados, mientras que hacia la noche descenderá hasta ubicarse cerca de los 21°C, con cielo algo nublado.
De esta manera, el sábado tendrá una segunda mitad de jornada más favorable para las actividades al aire libre, aunque se recomienda prestar atención a las condiciones del tiempo durante la mañana, especialmente en las zonas donde todavía pueda persistir la nubosidad asociada a la inestabilidad.
El panorama meteorológico presentará diferencias importantes según la región. En el norte argentino se esperan temperaturas elevadas, con registros que en algunas provincias podrían superar los 30 grados. En el centro del país las marcas serán más moderadas, mientras que en la Patagonia predominará un ambiente más fresco, con temperaturas que en varias localidades se mantendrán por debajo de los 22°C.
El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero. Allí se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. También rige una advertencia amarilla por vientos fuertes para sectores de Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, mientras que Misiones tiene una alerta naranja por tormentas durante la mañana.
En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el domingo 15 de noviembre llegará con un leve descenso de temperatura -mínima de entre 17 y 18 grados y máxima de 24 a 25°C-. El cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. Para el lunes 16 se anticipan temperaturas de entre 21 y 25 grados, mientras que el martes 17 podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias débiles.
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Asimismo, rige una alerta naranja por tormentas en Misiones durante la mañana.
En paralelo, hay advertencias amarillas por vientos fuertes para sectores de Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, con ráfagas que podrían generar inconvenientes.
comentar