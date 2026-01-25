Clima en el AMBA: el alerta por calor extremo seguirá durante este domingo

Para el inicio de la semana, el lunes se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche, mientras que el termómetro oscilará entre los 25 y 37 grados. Y el martes podría regresar el mal clima: el organismo oficial pronostica chaparrones en la madrugada y mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas que serían de entre 23 y 34 grados.

Alerta por calor extremo: cuáles son las provincias afectadas

El calor agobiante no da tregua en algunas zonas de la Argentina y el SMN decidió mantener este domingo el alerta amarillo por temperaturas extremas. Más allá del AMBA, el aviso rige en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. En San Luis sube a naranja.

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Asimismo, rige un alerta por tormentas en zonas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan, mientras que en Santa Cruz emitieron un aviso por lluvias y vientos.

calorextremo24denero El mapa con las provincias donde rige el alerta amarillo por calor extremo durante este domingo.

Alerta por temperaturas extremas: las recomendaciones del SMN