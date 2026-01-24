El clima en el AMBA: la máxima será de 34ºC este sábado y hay alerta por calor extremo

Captura de pantalla 2026-01-24 072742 Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires: varios días consecutivos de altas temperaturas y escaso alivio térmico.

El AMBA será un verdadero horno durante todo el fin de semana. Según el organismo oficial, este sábado el termómetro oscilará entre los 24° de mínima y 34° de máxima, valores que volverán a repetirse el domingo. Durante la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que se esperan ráfagas de viento del sector norte que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que no traerá alivio térmico.

Pronóstico extendido para el AMBA

El fenómeno de calor extremo continuará en los próximos días. De acuerdo al pronóstico oficial, el lunes se registrará el pico máximo de esta ola de calor, con una temperatura que llegará a los 36 grados y una sensación térmica que podría superar ese valor.

Para el martes, el SMN prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas algo más bajas pero todavía elevadas, que irán de los 25 a los 31 grados, manteniendo el ambiente caluroso.

Clima en el resto del país

La ola de calor no se limitará al AMBA y se extenderá a gran parte del territorio nacional. Según los mapas del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan temperaturas muy elevadas en el centro y norte del país, con máximas que en varias provincias superarán los 35 grados.

Captura de pantalla 2026-01-24 070736 Clima en el resto del país según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional.

Las zonas más afectadas serán el Norte argentino, Cuyo y la región central, donde se registrarán valores extremos en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba y San Juan. En algunos puntos, el termómetro podría alcanzar los 36 grados, con sensaciones térmicas aún más altas.

En el Litoral y el NEA, el calor se combinará con mayor nubosidad, mientras que en sectores del NOA podrían darse tormentas aisladas, aunque sin un descenso significativo de las temperaturas.

Por su parte, la Patagonia presentará un escenario más moderado, con máximas que rondarán entre los 24 y 31 grados en el norte patagónico, y registros más frescos en el extremo sur. En Tierra del Fuego, las temperaturas serán notablemente más bajas, con valores cercanos a los 15 grados.