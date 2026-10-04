Clima en el AMBA: el domingo tendrá clima agradable y cielo despejado

En tanto, hay alerta amarilla por nevadas en el sector montañoso de Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro y Chubut. De acuerdo con el reporte climático, en esos distritos se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 4 de octubre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.