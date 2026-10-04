Clima en el AMBA: el domingo tendrá clima agradable y cielo despejado

Las temperaturas rondarán entre los 11 grados de mínima y 21 de máxima en el cierre del fin de semana. Mirá en qué provincias hay alertas por tormentas, vientos y nevadas. Cómo seguirá el tiempo en los próximos días.
Este domingo 4 de octubre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo despejado y clima agradable. Las temperaturas rondarán entre los 11ºC de mínima y 21ºC de máxima, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el lunes 5 de octubre, el organismo oficial prevé cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 14ºC y 22ºC. Y el martes 6 se esperan condiciones similares: cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 13ºC y 22ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Formosa, donde se pronostican precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.
A su vez, rige una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes en Catamarca, Salta y Jujuy. Allí, habrá ráfagas del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con vientos que pueden superar los 100 km/h, por lo que el organismo oficial recomendó no salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
En tanto, hay alerta amarilla por nevadas en el sector montañoso de Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro y Chubut. De acuerdo con el reporte climático, en esos distritos se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local.
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.