Después de la lluvia, avanza la peregrinación a Luján: esperan más de un millón de fieles

Las condiciones meteorológicas marcaron el comienzo de la jornada, con tormentas durante la madrugada y lluvias previstas hasta el mediodía, mientras que durante la tarde continuarían las precipitaciones y la mejora llegaría hacia la noche. Para Luján se estimó una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20.

Los organizadores recordaron que no es necesario completar los casi 60 kilómetros del trayecto. Los fieles pueden incorporarse en distintos puntos del recorrido de acuerdo con sus posibilidades físicas.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo, a las 7 de la mañana, cuando se celebrará la misa principal frente a la Basílica, en la Plaza Belgrano. Durante la noche del sábado y la madrugada también habrá celebraciones religiosas para recibir a quienes vayan completando la caminata.

La convocatoria estará acompañada por un amplio operativo sanitario y de seguridad. A lo largo del recorrido habrá hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, agentes de tránsito, Defensa Civil y puestos de provisión de agua y alimentos.

Además, alrededor de 6.000 voluntarios asistirán a los peregrinos durante las dos jornadas.

La Peregrinación a Luján arrancó en el Santuario de San Cayetano.

Refuerzo de trenes y agua

Trenes Argentinos implementará un esquema especial entre Moreno y Luján para responder al fuerte incremento de pasajeros.

Durante el sábado se sumarán 16 frecuencias desde Moreno hacia Luján y otras 14 en sentido contrario. El domingo, cuando se espera una importante desconcentración después de la misa central, habrá 12 servicios adicionales desde Moreno y 14 desde Luján.

AySA también desplegará un operativo especial para garantizar el abastecimiento de agua potable. La empresa dispondrá doce camiones cisterna distribuidos a lo largo del recorrido entre Liniers y Luján.

El despliegue fue coordinado durante los últimos días por distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad aportará efectivos, Salud dispondrá hospitales móviles y Desarrollo de la Comunidad también participará en la asistencia.

La peregrinación estará atravesada, además, por condiciones meteorológicas inestables. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas desde la madrugada del sábado, algunas localmente fuertes, mientras sectores del centro y norte bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla.

Ante esa situación, se recomendó a los participantes llevar ropa de abrigo, protección para la lluvia, calzado cómodo y agua, además de realizar el recorrido acompañados y acudir a los puestos sanitarios ante cualquier malestar.

En la antesala de la visita del Papa

La cercanía de la llegada de León XIV le otorgará un componente particular a la edición de este año. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, vinculó la peregrinación con la visita apostólica y la planteó como una instancia de preparación espiritual.

La tradicional caminata vuelve así a convertirse en un punto de encuentro para una multitud de fieles, esta vez con la expectativa adicional que genera la próxima presencia del Pontífice en el país.

Desde Liniers hasta la Basílica, los peregrinos volverán a ocupar durante horas calles y rutas para protagonizar una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina. Serán cerca de 60 kilómetros de recorrido, con miles de voluntarios y un amplio operativo desplegado para acompañar una caminata que este año tendrá la mirada puesta también en la llegada de León XIV.