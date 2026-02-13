El Tiempo en AMBA: marcado descenso de la temperatura

El sábado permanecerá algo nublado. Será otro lindo día en el AMBA, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el domingo, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado, pero con probabilidades de algunos chaparrones aislados. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 20°C y los 27°C, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que no superarán los 32°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el día, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 27°C y 29°C. Se prevén momentos de nubosidad variable. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones estables con rafagas de viento, con marcas entre 28°C y 30°C. Predominará la nubosidad durante todo el día.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 31°C y 35°C. Habrá lluvias durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.