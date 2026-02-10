El Tiempo en AMBA: sigue el calor y sin lluvias

Ya el miércoles, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado, pero con probabilidades de algunos chaparrones aislados. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 32°C, nuevamente con viento del sureste.

image

El jueves permanecerá algo nublado. Será otro lindo día en el AMBA, con una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 37°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el dia, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 33°C y 34°C. Se prevén momentos de nubosidad variable. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 33°C y 36°C. Predominará las lluvias durante todo el día.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 35°C y 37°C. Habrá lluvias durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 17°C y 11°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.