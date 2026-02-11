Clima |

El Tiempo en AMBA: leve descenso de la temperatura y se esperan algunos chaparrones

Según el SMN, hoy la máxima alcanzará los 29° en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miercoles 11 de febrero se presenta con una jornada agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y probabilidad de algunos chaparrones aislados durante la tarde. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 29°C.

El jueves permanecerá algo nublado. Será otro lindo día en el AMBA, con una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Ya el viernes, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado, pero con probabilidades de algunos chaparrones aislados. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 19°C y los 27°C, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el dia, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 28°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y muy ventoso. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 25°C y 33°C. Predominará las lluvias durante todo el día.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 34°C y 36°C. Habrá lluvias durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 5°C y 11°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

