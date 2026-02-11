El Tiempo en AMBA: leve descenso de la temperatura y se esperan algunos chaparrones

El jueves permanecerá algo nublado. Será otro lindo día en el AMBA, con una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el viernes, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado, pero con probabilidades de algunos chaparrones aislados. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 19°C y los 27°C, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el dia, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 28°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y muy ventoso. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 25°C y 33°C. Predominará las lluvias durante todo el día.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 34°C y 36°C. Habrá lluvias durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 5°C y 11°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.