Pronóstico del tiempo para el domingo en el AMBA

Aunque el cielo se presentará mayormente nublado, este domingo las temperaturas pronosticas serán idénticos a los de la jornada previa: 22 de mínima y 31 de máxima.

De acuerdo al parte del SMN, no habrá lluvias, y los vientos del norte tendrán una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Tarde y noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

Recomendaciones para cuidar la salud frente a altas temperaturas

Si bien una temperatura máxima de 31 grados no es demasiado alta, siempre es bueno recordar algunas recomendaciones a tener en cuenta para evitar problemas de salud en niños y adultos mayores, que son más proclives a sufrir deshidratación.

• Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Buscar la sombra y permanecer en espacios ventilados.

• Usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada dos horas.

• Los bebés menores de 1 año no deben recibir el sol directo. Desde los seis meses en adelante deben usar protector solar (FPS 50 o mayor), renovado cada dos horas.

• Evitar la actividad física, pero, de hacerlo, elegir las horas de menos calor, con ropa holgada, liviana y de colores claros.

• No esperar a tener sed para tomar agua. Hacerlo antes, durante y después del ejercicio.

• Para evitar el agotamiento por calor y golpe de calor (trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo), además de la hidratación se recomienda cuidar la alimentación.

En esos casos se recomienda dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia y ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.

• No beber bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar como las gaseosas.

• No beber bebidas muy frías o calientes, ni tampoco comidas pesadas.

• Para los jóvenes y adolescentes, no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.