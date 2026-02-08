Preparan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada de La Matanza

El traslado se hará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Según el parte médico oficial difundido este domingo, el vuelo está previsto para las 10.30 desde el Aeropuerto de Mar del Plata, con arribo estimado a las 12.30 en el Aeródromo de La Matanza, siempre sujeto a las condiciones climáticas.

El destino final será un efector del distrito de La Matanza, cercano al domicilio de la familia, gestionado por su obra social. Allí, Bastián iniciará un tratamiento especializado de rehabilitación postraumática, una etapa clave para su recuperación neurológica y motora tras las graves lesiones sufridas.

La evolución del niño mostró una mejora significativa en los últimos días. El martes pasado salió del coma y comenzó a presentar momentos de lucidez, en los que logró reconocer a sus padres y familiares cercanos, un avance que fue destacado tanto por su entorno como por el equipo médico.

Mama de Bastían El mensaje compartido por la mamá de Bastián tras mejorar su estado de salud.

La familia había solicitado acelerar la derivación para no perder tiempo en la estimulación neurológica temprana. Con la autorización correspondiente y la logística ya definida, el traslado marca un paso importante en el proceso de recuperación, que continuará bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario.