Preparan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada de La Matanza

El niño será derivado este lunes desde Mar del Plata tras presentar estabilidad clínica y continuará su recuperación cerca de su domicilio.
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en las dunas de Pinamar, será trasladado este lunes desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata hacia un centro de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires. La derivación se realizará luego de que los médicos confirmaran su estabilidad clínica, a casi tres semanas del episodio que lo dejó internado en estado crítico.
El traslado se hará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Según el parte médico oficial difundido este domingo, el vuelo está previsto para las 10.30 desde el Aeropuerto de Mar del Plata, con arribo estimado a las 12.30 en el Aeródromo de La Matanza, siempre sujeto a las condiciones climáticas.
El destino final será un efector del distrito de La Matanza, cercano al domicilio de la familia, gestionado por su obra social. Allí, Bastián iniciará un tratamiento especializado de rehabilitación postraumática, una etapa clave para su recuperación neurológica y motora tras las graves lesiones sufridas.
La evolución del niño mostró una mejora significativa en los últimos días. El martes pasado salió del coma y comenzó a presentar momentos de lucidez, en los que logró reconocer a sus padres y familiares cercanos, un avance que fue destacado tanto por su entorno como por el equipo médico.
La familia había solicitado acelerar la derivación para no perder tiempo en la estimulación neurológica temprana. Con la autorización correspondiente y la logística ya definida, el traslado marca un paso importante en el proceso de recuperación, que continuará bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario.