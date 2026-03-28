El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este sábado

El mal clima continuará en el inicio del fin de semana y las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y 27 de máxima. La alerta amarilla por tormentas rige también en otras zonas del país. Mirá cuáles son.
Este sábado 28 de marzo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una alerta amarilla por tormentas. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas rondarán entre los 21 grados de mínima y 27 de máxima, y la mejora en las condiciones climáticas llegará por la noche.
Para el domingo, se prevén marcas térmicas de 23ºC de mínima y 30ºC de máxima. Las tormentas eléctricas regresarían durante la mañana, con una probabilidad del 70%. La jornada tendrá su momento más cálido durante la tarde. Y a partir del lunes, el pronóstico señala una mejora paulatina en el tiempo: el cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas entre 23°C y 29°C.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Dichas áreas serán afectadas por tormentas que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.
En tanto, Chubut y Santa Cruz están afectadas por una alerta amarilla por viento. "El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicó el organismo oficial.