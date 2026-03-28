El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este sábado

Para el domingo, se prevén marcas térmicas de 23ºC de mínima y 30ºC de máxima. Las tormentas eléctricas regresarían durante la mañana, con una probabilidad del 70%. La jornada tendrá su momento más cálido durante la tarde. Y a partir del lunes, el pronóstico señala una mejora paulatina en el tiempo: el cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas entre 23°C y 29°C.