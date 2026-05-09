Frío, ráfagas de viento y clima inestable para este sábado 9 de mayo en el AMBA

En el AMBA también se prevé un sábado ventoso e inestable, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h durante la tarde.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El domingo se espera una mejora en las condiciones climáticas. El cielo estará parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvias y la temperatura oscilará entre los siete y los 16 grados. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad.

Para el lunes continuará la tendencia de mejora: se anticipa una mínima de siete grados y una máxima de 19, con cielo algo nublado y condiciones más estables.

El martes, en tanto, podría convertirse en el día más templado del período, con temperaturas entre nueve y 20 grados, sin lluvias previstas y con viento leve a moderado.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

En el centro y norte de la Argentina se espera una jornada con nubosidad variable, algunas lluvias aisladas y temperaturas templadas. En varias provincias del Litoral y el noreste las máximas podrían alcanzar los 18 grados.

Captura de pantalla 2026-05-09 075543 El pronóstico para este sábado 9 de mayo en todo el país.

La región pampeana y parte de Cuyo tendrán condiciones cambiantes, con presencia de viento y cielo parcialmente nublado. En algunos sectores también podrían registrarse chaparrones aislados durante la jornada.

En la Patagonia continuará el ambiente frío y ventoso, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta un grado en el extremo sur del país. Además, se prevén ráfagas intensas y abundante nubosidad en distintas localidades patagónicas.