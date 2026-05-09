Frío, ráfagas de viento y clima inestable para este sábado 9 de mayo en el AMBA

Así lo señaló el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de siete grados. Rige una alerta amarilla por vientos fuertes en la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este sábado 9 de mayo una jornada marcada por el frío, el viento y la posibilidad de chaparrones durante las primeras horas del día. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de siete grados y la máxima alcanzará los 13.
Junto con el descenso térmico, el organismo oficial emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica, en el marco del fenómeno de ciclogénesis que impacta sobre distintos sectores del país.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h, junto con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En zonas costeras, incluso, podrían registrarse ráfagas cercanas a los 80 km/h.
En el AMBA también se prevé un sábado ventoso e inestable, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h durante la tarde.
El domingo se espera una mejora en las condiciones climáticas. El cielo estará parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvias y la temperatura oscilará entre los siete y los 16 grados. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad.
Para el lunes continuará la tendencia de mejora: se anticipa una mínima de siete grados y una máxima de 19, con cielo algo nublado y condiciones más estables.
El martes, en tanto, podría convertirse en el día más templado del período, con temperaturas entre nueve y 20 grados, sin lluvias previstas y con viento leve a moderado.
En el centro y norte de la Argentina se espera una jornada con nubosidad variable, algunas lluvias aisladas y temperaturas templadas. En varias provincias del Litoral y el noreste las máximas podrían alcanzar los 18 grados.
La región pampeana y parte de Cuyo tendrán condiciones cambiantes, con presencia de viento y cielo parcialmente nublado. En algunos sectores también podrían registrarse chaparrones aislados durante la jornada.
En la Patagonia continuará el ambiente frío y ventoso, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta un grado en el extremo sur del país. Además, se prevén ráfagas intensas y abundante nubosidad en distintas localidades patagónicas.