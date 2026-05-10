El tiempo en el AMBA: las ráfagas de viento y el frío seguirán durante este domingo 10 de mayo

El fenómeno también puede presentarse como lluvia y nieve mezclada, sobre todo en sectores donde las condiciones térmicas varíen durante la jornada.

Después de la ciclogénesis en localidades de la Costa Atlántica bonaerense, el pronóstico muestra un domingo sin alertas generalizadas en el país, pero con atención puesta en la cordillera santacruceña, donde las nevadas pueden complicar la circulación y reducir la visibilidad.

mapa_alertas (73) El mapa de alertas del SMN para este domingo 10 de mayo.

Las recomendaciones del SMN por nevadas