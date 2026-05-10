El tiempo en el AMBA: las ráfagas de viento y el frío seguirán durante este domingo 10 de mayo

La temperatura mínima será de cinco grados y la máxima llegará a los 17 en el cierre del fin de semana. Además, los vientos soplarán con velocidades de hasta 50 km/h. Y hay alerta amarilla por nevadas en el sur del país.
Este domingo 10 de mayo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima frío y cielo despejado. A lo largo de la jornada, la temperatura mínima será de cinco grados y la máxima llegará a los 15, y las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De cara a los próximos días, habrá una recuperación paulatina de las marcas térmicas. El lunes continuará el cielo despejado y la temperatura máxima ascenderá a 17°C, mientras que la mínima se ubicará en cinco grados. La masa de aire frío comenzará a ceder ante los vientos del sector norte y noreste hacia el martes.
Para mediados de la semana, la rotación del viento hacia el cuadrante norte permitirá que las máximas trepen hasta los 19°C y 20°C, estabilizando las condiciones de buen tiempo. No se observan nuevos frentes de tormenta para el AMBA en el corto plazo, consolidando un período de estabilidad meteorológica ideal para las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el frío por las mañanas.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por nevadas para zonas cordilleranas de la provincia de Santa Cruz. En el área afectada se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, pero esos registros podrían superarse de manera puntual.
El fenómeno también puede presentarse como lluvia y nieve mezclada, sobre todo en sectores donde las condiciones térmicas varíen durante la jornada.
Después de la ciclogénesis en localidades de la Costa Atlántica bonaerense, el pronóstico muestra un domingo sin alertas generalizadas en el país, pero con atención puesta en la cordillera santacruceña, donde las nevadas pueden complicar la circulación y reducir la visibilidad.