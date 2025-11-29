El tiempo en el AMBA: clima inestable y lluvias durante este sábado

El fin de semana empezará con malas condiciones en la zona del AMBA, donde la temperatura máxima llegará a los 20 grados. El SMN emitió una alerta por tormentas fuertes en gran parte del país.
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima inestable y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 17 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el domingo se mantendrá el mal tiempo, con chaparrones en la madrugada, y lluvias desde la mañana y hasta la noche, tormentas aisladas en la tarde; mientras que las marcas térmicas serían de entre 14 y 20 grados. Y el lunes regresarán las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado, junto con temperaturas de entre 15 y 23º.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que impactarán en una gran extensión del país durante este sábado. El aviso, que algunas zonas sube a naranja, afectará a zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Según el reporte, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.