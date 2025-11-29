El tiempo en el AMBA: clima inestable y lluvias durante este sábado

Para el domingo se mantendrá el mal tiempo, con chaparrones en la madrugada, y lluvias desde la mañana y hasta la noche, tormentas aisladas en la tarde; mientras que las marcas térmicas serían de entre 14 y 20 grados. Y el lunes regresarán las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado, junto con temperaturas de entre 15 y 23º.

Alerta por tormentas fuertes en gran parte del país

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que impactarán en una gran extensión del país durante este sábado. El aviso, que algunas zonas sube a naranja, afectará a zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según el reporte, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

tormentasalerta29denoviembre El mapa de alertas del SMN para este sábado 29 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes