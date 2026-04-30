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El tiempo en el AMBA para este jueves 30 de abril

El SMN anticipa para hoy y el resto de la semana buen clima, con una leve suba de la temperatura hasta mañana viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 30 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con tiempo fresco, cielo parcialmente nublado y una humedad moderada y sin lluvias en lo que resta de la semana y comienzos de la próxima. La temperatura mínima prevista es de 8°C y, la máxima, de 23°C.

El viernes continúan similares condiciones de cielo, siempre sin probabilidad de lluvias y con una temperatura más templada. Se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

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El sábado se espera una diminución de la nubosidad, con un leve descenso de la temperatura: las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C y los 18°C.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 22°C y 25°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 22°C y 24°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región sin rastros de lluvia.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 26°C. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado, ventoso, sin lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con nieve con máximas de entre 4°C y 8°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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