El tiempo en el AMBA: el sábado estará nublado y la máxima llegará a los 18 grados

El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También es probable que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Y en cuanto la zona bajo alerta naranja, en Misiones, se esperan tormentas fuertes con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.