El tiempo en el AMBA: el sábado estará nublado y la máxima llegará a los 18 grados

El fin de semana comenzará con un leve descenso térmico. Además, el SMN emitió una alerta en cuatro provincias por tormentas y viento fuerte. Mirá cómo seguirá el clima en el AMBA durante los próximos días.
Este sábado 2 de mayo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado y leve descenso térmico. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas rondarán entre los 13 grados de mínima y 18 de máxima.
En la continuidad del fin de semana, el domingo se anticipa con cielo parcialmente nublado, junto con marcas térmicas que rondarán entre los cinco y 18 grados. Y el lunes habrá un ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los diez y 22 grados.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas en Formosa, Corrientes y Misiones, donde el aviso sube a naranja en algunas regiones. A su vez, advirtió por vientos fuertes en zonas de la provincia de Buenos Aires.
El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También es probable que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Y en cuanto la zona bajo alerta naranja, en Misiones, se esperan tormentas fuertes con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Por su parte, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires tendrán vientos del sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.