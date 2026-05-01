General |

El tiempo en el AMBA para este viernes 1° de mayo

El SMN anticipa para el Día del Trabajador un cielo algo más nublado que ayer y hasta con una leve probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 1° de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con tiempo templado, cielo de parcialmente nublado a nublado y con alguna probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. La temperatura mínima prevista es de 13°C y, la máxima, de 25°C.

El sábado se espera una diminución de la nubosidad y más ventoso, con un descenso de la temperatura: las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C y los 18°C.

image

El domingo continúan similares condiciones de cielo, siempre sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

ADEMÁS: Datos personales y Estado: la Corte redefine los límites del uso de información

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 30°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 24°C y 26°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 22°C y 26°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región sin rastros de lluvia.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 29°C. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado, ventoso, con lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con nieve con máximas de entre 3°C y 8°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados