Clima |

El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el Día de la Madre

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 22 grados. Hay alerta amarilla por viento fuerte en diez provincias. Mirá el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Este domingo en que se celebra el Día de la Madre tendrá buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (AMBA), la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los diez grados de mínima y 22 de máxima.

Para el lunes se espera otra vez cielo parcialmente nublado, junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados. El martes también mostrará buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados.

Alerta amarilla por viento fuerte en diez provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indicó el organismo oficial.

vientodiadelamadre
Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla por viento fuerte.

Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla por viento fuerte.

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades.
  4. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados