El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el Día de la Madre

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 22 grados. Hay alerta amarilla por viento fuerte en diez provincias. Mirá el pronóstico del tiempo para los próximos días.
Este domingo en que se celebra el Día de la Madre tendrá buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (AMBA), la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los diez grados de mínima y 22 de máxima.
Para el lunes se espera otra vez cielo parcialmente nublado, junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados. El martes también mostrará buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.
“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indicó el organismo oficial.