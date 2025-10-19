El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el Día de la Madre

Para el lunes se espera otra vez cielo parcialmente nublado, junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados. El martes también mostrará buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados.

Alerta amarilla por viento fuerte en diez provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indicó el organismo oficial.

vientodiadelamadre Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla por viento fuerte.

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte