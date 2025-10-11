El clima en el AMBA: sube la temperatura y hay alerta amarilla por tormentas

En un sábado con cielo nublado, la máxima llegará a los 28 grados y las condiciones del tiempo desmejorarán hacia la noche. Cuáles son las otras dos provincias donde también hay alerta amarilla por tormentas.
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con temperaturas en ascenso y una alerta amarilla por tormentas durante la noche. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la continuidad del fin de semana largo será con cielo nublado y marcas térmicas de entre 16º de mínima y 28º de máxima.
Al principio, estaba previsto que las lluvias cayeran durante el domingo, pero la actualización del pronóstico mostró un avance de la ciclogénesis, por lo que se activó la alerta para esta noche. El organismo oficial advirtió sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Para el domingo se espera otra vez mal clima, con chaparrones en la madrugada y la mañana, y lluvias aisladas en la tarde y noche, junto con temperaturas de entre 14 y 18 grados. El lunes tendrá buenas condiciones, en una jornada con cielo parcialmente nublado, y marcas térmicas de entre 13 y 23 grados.
Más allá del AMBA, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires y regiones de Entre Ríos y Río Negro.
De acuerdo con el reporte, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h". Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.
En zonas Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca hay alerta amarilla por viento fuerte.