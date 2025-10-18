Clima |

El tiempo en el AMBA: un sábado ideal para estar al aire libre

En el inicio del fin de semana, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura máxima llegará a los 22 grados. Además, hay alerta amarilla por tormentas en tres provincias. Cómo estará el clima en el Día de la Madre.

Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima ideal para estar al aire libre. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo del fin de semana tendrá cielo ligeramente nublado y las temperaturas rondarán entre los diez grados de mínima y 22 de máxima.

El domingo del Día de la Madre llegará con buenas condiciones: cielo parcialmente nublado, junto a marcas térmicas de entre 12 y 22 grados. Para el lunes se espera también cielo parcialmente nublado durante todo el día, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados.

Alerta por tormentas en tres provincias del país

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo y ráfagas en tres provincias del país. El aviso rige para Tucumán, Jujuy y Salta, donde en algunas zonas sube a alerta naranja.

De acuerdo con el organismo oficial, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones". También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El mapa con el sistema de alertas que rige para este sábado 18 de octubre.

En zonas con alerta naranja, el informe en indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h".

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del MSN por tormentas

  1. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  2. Evitá actividades al aire libre.
  3. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  4. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  5. Estate atento ante la posible caída de granizo.
  6. Informate por las autoridades.
  7. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

