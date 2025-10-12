El clima en el AMBA: baja la temperatura y hay probabilidad de chaparrones

El lunes tendrá chaparrones en la madrugada y, luego, buenas condiciones en una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 13 y 24 grados. Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13 y 23 grados.

Alerta meteorológico por viento fuerte en cinco provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte que rige para zona de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Salta. "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", indicó el reporte.

En tanto, hay alerta amarilla por tormentas en zonas de Corrientes, Chaco y Formosa. El aviso sube a naranja en Misiones. Allí, "el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

vientosfuertesdomingo12deoctubre El mapa de alertas del SMN para este domingo 12 de octubre.

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte