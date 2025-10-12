El clima en el AMBA: baja la temperatura y hay probabilidad de chaparrones

En el cierre del fin de semana largo, las marcas térmicas oscilarán entre los 14 y 18 grados y las condiciones del tiempo serán inestables. Además, hay alerta amarilla por viento fuerte en seis provincias. Cómo seguirá el clima en los próximos días.
Después de las lluvias registradas el sábado por la noche, este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos (AMBA) con descenso de la temperatura y clima inestable. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre del fin de semana largo será con probabilidad de chaparrones y marcas térmicas que rondarán entre los 14 grados de mínima y 18 de máxima.
El lunes tendrá chaparrones en la madrugada y, luego, buenas condiciones en una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 13 y 24 grados. Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13 y 23 grados.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte que rige para zona de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Salta. "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", indicó el reporte.
En tanto, hay alerta amarilla por tormentas en zonas de Corrientes, Chaco y Formosa. El aviso sube a naranja en Misiones. Allí, "el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.