El tiempo en el AMBA: el sábado tendrá cielo despejado y una máxima de 15º

El fin de semana arrancará con buenas condiciones climáticas y una temperatura mínima de ocho grados en la zona del AMBA. Mirá cómo seguirá el tiempo durante los próximos días. ¿Hay pronóstico de lluvias?
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo algo nublado por la mañana y despejado a la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvias. Además la temperatura rondará entre los ocho grados de mínima y 15 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante el domingo, la jornada tendrá cielo algo nublado y el clima seguirá fresco, pero también con mayor amplitud térmica. Se espera una mínima de cinco grados y una máxima de 18. Y el lunes, el termómetro subirá unos grados: nueve de mínima y 21 de máxima. El cielo continuará despejado, sin pronóstico de lluvias.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes con posible caída de granizo. El aviso rige para zonas de Corrientes y todo el territorio de Misiones. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional", señaló el organismo oficial.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Asimismo, rige una alerta amarilla por viento fuerte para zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. “El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos", señaló el reporte.