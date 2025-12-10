Clima hoy en CABA: el pronóstico para este miércoles 10 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas podrían llegar a los 28°C en el AMBA y se esperan lluvias nuevamente hacia el anochecer.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) se espera una jornada calurosa. La temperatura mínima rondará los 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C. Por la noche regresarán las lluvias, con posibilidad de tormentas fuertes en varias áreas.
El jueves continuará la inestabilidad, pero con un aumento de la temperatura que se sostendrá hasta el fin de semana. Con marcas entre los 22°C y los 31°C, se prevén lloviznas durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas por la tarde.
El viernes finalizarán las probabilidades de lluvia, pero será el día más caluroso de la semana, con una mínima de 20°C y una máxima que llegará a los 34°C.
En concordancia con lo previsto para el AMBA y CABA, el norte del país tendrá posibilidad de lluvias hacia el anochecer, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y los 36°C. Santiago del Estero presentará la jornada más calurosa, mientras que Posadas, Misiones, tendrá lluvias y tormentas durante todo el día.
En la región de Cuyo y La Pampa se esperan lluvias desde la mañana, con temperaturas entre los 15°C y los 33°C. En el sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán las marcas más frías, con mínimas de 10°C y máximas de 15°C, además de probabilidades de lluvias durante toda la jornada, situación que se mantendrá hasta el fin de semana.