Clima |

El tiempo en el AMBA: inestabilidad y altas temperaturas durante este sábado

La máxima alcanzará los 33 grados de máxima y hay probabilidad de tormentas aisladas en la tarde-noche. Además, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y viento en ocho provincias. ¿Cuándo llegará el alivio en el AMBA?

Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con calor y clima inestable. El cielo permanecerá algo nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde-noche, y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de mínima y 33 de máxima.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo habrá mal tiempo: se anuncian tormentas aisladas en el día y con chaparrones en la noche; mientras que las marcas térmicas serán de entre 17º y 24º. Y el lunes regresarán las buenas condiciones climáticas, con cielo nublado y una temperatura máxima de 26º.

Alerta por tormentas fuertes y viento: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes que impactarán en zonas de Córdoba, San Luis y Mendoza. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", señaló el reporte del organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

A su vez, la alerta amarilla por viento abarca regiones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

alertasabado13dediciembre
El mapa de alertas del SMN para este sábado 13 de diciembre.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 13 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados