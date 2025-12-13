El tiempo en el AMBA: inestabilidad y altas temperaturas durante este sábado

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo habrá mal tiempo: se anuncian tormentas aisladas en el día y con chaparrones en la noche; mientras que las marcas térmicas serán de entre 17º y 24º. Y el lunes regresarán las buenas condiciones climáticas, con cielo nublado y una temperatura máxima de 26º.

Alerta por tormentas fuertes y viento: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes que impactarán en zonas de Córdoba, San Luis y Mendoza. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", señaló el reporte del organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

A su vez, la alerta amarilla por viento abarca regiones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

alertasabado13dediciembre El mapa de alertas del SMN para este sábado 13 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas