El tiempo en el AMBA: inestabilidad y altas temperaturas durante este sábado

La máxima alcanzará los 33 grados de máxima y hay probabilidad de tormentas aisladas en la tarde-noche. Además, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y viento en ocho provincias. ¿Cuándo llegará el alivio en el AMBA?
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con calor y clima inestable. El cielo permanecerá algo nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde-noche, y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de mínima y 33 de máxima.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo habrá mal tiempo: se anuncian tormentas aisladas en el día y con chaparrones en la noche; mientras que las marcas térmicas serán de entre 17º y 24º. Y el lunes regresarán las buenas condiciones climáticas, con cielo nublado y una temperatura máxima de 26º.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes que impactarán en zonas de Córdoba, San Luis y Mendoza. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", señaló el reporte del organismo oficial.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
A su vez, la alerta amarilla por viento abarca regiones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.