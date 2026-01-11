El tiempo en el AMBA: este domingo mejora el clima y suben las temperaturas

El lunes se mantendrán las condiciones climáticas y las marcas térmicas continuarán en ascenso: la mínima será de 20ºC y la máxima llegará a los 34ºC. Y el martes, en tanto, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 21ºC y 32ºC.

Alerta naranja en Chubut por temperaturas extremas

El SMN emitió este domingo una alerta naranja por temperaturas extremas que abarca la zona cordillerana de Chubut. El aviso rige para las localidades de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se esperan temperaturas que pueden resultar peligrosas para la salud.

Desde el organismo oficial recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa liviana y prestar especial atención a los grupos de riesgo.

La alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este caso, las temperaturas pueden ser muy peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo.

temperaturasextremas El mapa de alertas del SMN para este domingo 11 de enero.

En Chubut, vale recordar, fue rehabilitado el tránsito sobre la Ruta 40, entre las localidades chubutenses de Epuyén y El Hoyo, según confirmaron las autoridades de Vialidad Nacional (VN), mientras los brigadistas continúan con las tareas para combatir los incendios forestales en la región.

La rehabilitación del tránsito se produjo anoche, luego de casi seis horas de corte , debido a la escasa visibilidad y el calor, producto de las llamas que ya estaban llegando a la calzada, y que representaban un riesgo para los conductores.