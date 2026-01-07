Tarjeta SUBE: a cuánto llega el saldo negativo tras los aumentos en los transportes durante enero

El monto se descuenta automáticamente en la próxima recarga. Los valores clave para viajar en colectivos, trenes y subtes en el AMBA.
Con la llegada de 2026, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a aumentar sus tarifas, un ajuste que también impacta directamente en el saldo negativo permitido de la tarjeta SUBE.
Este saldo funciona como un margen de emergencia que permite realizar uno o dos viajes adicionales, según el medio de transporte y la distancia recorrida. El importe utilizado se descuenta en forma automática cuando se realiza la siguiente carga.
El monto del saldo negativo varía de acuerdo al tipo de transporte y la región. Estos son los valores vigentes:
$1.200: colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta bonaerense.
$650: trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur) y el Tren del Valle en Neuquén.
$480: línea Urquiza, que mantiene este tope hasta finalizar la modernización de sus molinetes.
El incremento del saldo negativo está directamente relacionado con la marcada disparidad de tarifas que se registró en el último año en el transporte urbano de pasajeros. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) muestra que, mientras algunas ciudades mantuvieron el boleto congelado o con subas moderadas, otras aplicaron aumentos que superaron el 100% interanual.
En este escenario, el saldo negativo cobra un rol central: en distritos donde el pasaje supera los $1.500 e incluso se acerca a los $2.000, este crédito de emergencia resulta clave para garantizar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes.
Las diferencias regionales son marcadas. Aunque el AMBA registró subas importantes en el último año, el boleto continúa entre los más bajos del país. En contraste, en muchas ciudades del interior viajar en colectivo cuesta hasta cuatro veces más, lo que explica la necesidad de ampliar el margen de saldo negativo para evitar que los usuarios queden sin posibilidad de viajar ante aumentos abruptos.
Con la SUBE registrada, el boleto de colectivo en CABA cuesta entre $620,07 y $795,20, según el tramo recorrido. Si la tarjeta no está registrada, los valores ascienden y van desde $985,91 hasta $1.264,37. Mientras quienes acceden a la Tarifa Social pagan importes reducidos, que oscilan entre $279,03 y $357,84.
En territorio bonaerense, los pasajes son más elevados. Con SUBE registrada, las tarifas van de $688,40 a $943,81. Sin registrar la tarjeta, el boleto cuesta entre $1.094,56 y $1.500,66 y para los beneficiarios de la Tarifa Social, los valores se ubican entre $309,78 y $424,71.
Todos los ramales mantienen el mismo esquema tarifario. El precio del viaje depende de si la SUBE está registrada y si el usuario cuenta con Tarifa Social. También se puede pagar en efectivo, con un valor único de $900 para cualquiera de las tres secciones.
En el subte porteño no rige la Tarifa Social. El costo del pasaje es de $1.260 con SUBE registrada y $1.940,40 sin registrar. Además, el sistema contempla descuentos progresivos según la cantidad de viajes realizados durante el mes, lo que reduce el valor final del boleto para usuarios frecuentes.
