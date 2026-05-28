El tiempo en el AMBA para este jueves 28 de mayo

Para el sábado también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 17°C.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada,Con mas temperatura que en el resto del país, la temperatura máxima que superará los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias y con neblina durante todo el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 16°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 17°C y 19°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 24°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 6°C y 5°C. Se espera nubosidad variable y neblina en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego