El tiempo en el AMBA para este martes 26 de mayo

El SMN anticipa para este martes cielo parcialmente nublado, con neblina por la mañana y tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 26 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo con un clima similar al de ayer, cielo parcialmente nublado y niebla durante la mañana y la noche. La mínima prevista es de 9°C y, la máxima, de 16°C.
Y el miércoles también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.
Para el jueves también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla también por la tarde y noche, y una temperatura algo más alta. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C y los 17°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 22°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 17°C y 18°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 17°C y 21°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.
a región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 21°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 6°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego