El tiempo en el AMBA para este miércoles 27 de mayo

El SMN anticipa para este miércoles cielo parcialmente nublado, con neblina por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 27 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con un clima similar al de ayer, cielo parcialmente nublado y niebla durante la mañana. La mínima prevista es de 9°C y, la máxima, de 16°C.
Para el jueves también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla también por la tarde y noche, y una temperatura algo más alta. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C y los 17°C.
Y el miércoles también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día con neblina durante la mañana con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 23°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 16°C y 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 16°C y 19°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.
a región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 23°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 7°C y 3°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego