El tiempo en el AMBA para este lunes 27 de abril

El SMN anticipa para hoy un clima frío y ventoso en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Arrancan los primeros fríos del año
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 27 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con frío y algunas ráfagas de viento, pero con cielo despejado y una humedad moderada. La temperatura mínima prevista es de 7°C y, la máxima, de 18°C.
El martes se espera un aumento de la nubosidad, con un cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia, con una leve suba de la temperatura: las marcas térmicas oscilarán entre los 8°C y los 20°C.
Ya para el miércoles, se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, ya con una temperatura más templada. Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 21°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 17°C y 18°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 17°C y 20°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 20°C. Habrá períodos de cielo nublado sin lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con lluvias y nieve con máximas de entre 7°C y 10°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.