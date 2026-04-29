El tiempo en el AMBA para este miércoles 29 de abril

El SMN anticipa para hoy y el resto de la semana buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 29 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con tiempo fresco, cielo parcialmente nublado y una humedad moderada. La temperatura mínima prevista es de 14°C y, la máxima, de 23°C.
El jueves se espera una diminución de la nubosidad, con un leve descenso de la temperatura: las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C y los 22°C.
El viernes continúan similares condiciones de cielo, siempre sin probabilidad de lluvias y con una temperatura más templada. Se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 24°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 24°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 22°C y 24°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 22°C y 24°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos de cielo nublado sin lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con lluvias y nieve con máximas de entre 6°C y 9°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.