El tiempo en el AMBA para este jueves 9 de abril

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 22°C y 24°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, se descartan lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 25°C. Predominará el cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 24°C y 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.