El tiempo en el AMBA para este jueves 9 de abril

¡Paró de llover! El SMN anticipa para hoy una jornada sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 9 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado. Sin rastros de lluvia. La temperatura mínima prevista es de 14°C y, la máxima, de 22°C.
Ya para el viernes, se espera un día despejado, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. sin posibilidad de lluvias y con viento del sur.
Durante el sábado se mantendrá en buen tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 21°C. Cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias y con viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en algunos sectores.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 22°C y 24°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, se descartan lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 25°C. Predominará el cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 24°C y 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.