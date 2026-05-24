El tiempo en el AMBA: el cielo seguirá nublado y la máxima será de 16ºC este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de nueve grados en la continuidad del fin de semana largo. Cuándo habrá un ascenso en los valores térmicos y qué pronóstico se espera para los próximos días.
Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los nueve grados de mínima y 16 de máxima. Así lo señaló el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la continuidad del fin de semana largo, el clima en la Ciudad y el Conurbano registrará vientos de entre de siete y 12 kilómetros por hora y la humedad se ubicará en el 86%. Además, no se esperan lluvias y tampoco hay alertas meteorológicos.
De acuerdo con el organismo oficial, el lunes tendrá un leve ascenso en los valores térmicos: 12ºC de mínima y 18ºC. El cielo también se presentará parcialmente nublado. Y durante el martes, en tanto, el cielo estará despejado y habrá un leve descenso de la temperatura, con marcas que oscilarán entre los diez y 17 grados.
Las proyecciones climáticas para los próximos meses encendieron una señal de alerta en el campo argentino. Distintos modelos internacionales comenzaron a detectar una alta probabilidad de desarrollo de un fenómeno “El Niño” de fuerte intensidad, incluso definido por algunos especialistas como un posible “Súper Niño”, con impacto directo sobre las lluvias y la producción agropecuaria en gran parte del país. En principio, se prevé para septiembre.
"Existe un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”, adelantó Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.
Durante un fenómeno típico de El Niño, una zona de aguas cálidas en el océano Pacífico ecuatorial influye en las regiones que experimentan sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino.