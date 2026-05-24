El tiempo en el AMBA: el cielo seguirá nublado y la máxima será de 16ºC este domingo

¿Se viene el Súper Niño en la Argentina?

Las proyecciones climáticas para los próximos meses encendieron una señal de alerta en el campo argentino. Distintos modelos internacionales comenzaron a detectar una alta probabilidad de desarrollo de un fenómeno “El Niño” de fuerte intensidad, incluso definido por algunos especialistas como un posible “Súper Niño”, con impacto directo sobre las lluvias y la producción agropecuaria en gran parte del país. En principio, se prevé para septiembre.

"Existe un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”, adelantó Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Durante un fenómeno típico de El Niño, una zona de aguas cálidas en el océano Pacífico ecuatorial influye en las regiones que experimentan sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino.