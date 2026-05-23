Pronóstico para el AMBA: cómo estará el clima en el inicio del fin de semana largo

Durante este sábado se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 15 días. Mirá el pronóstico del tiempo para el resto del país y cuál será el mejor día para disfrutar al aire libre en el feriado largo.
Liego de varios días marcados por el frío y el cielo gris, el clima comenzará a mostrar una mejora gradual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana largo. Para este sábado 23 de mayo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre los 11 y 15 grados y vientos leves del noreste y del este. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó precipitaciones para toda la jornada.
El domingo continuará el tiempo estable, con una mínima de diez grados y una máxima de 16. Habrá algunas nubes, pero también momentos de sol y un ambiente algo más agradable durante la tarde.
El mejor día del fin de semana largo será el lunes feriado. Aunque la mañana arrancará fresca, con unos 12 grados, hacia la tarde la temperatura podría alcanzar los 18ºC, convirtiéndose en la jornada más templada de los próximos días. Con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y viento leve, aparece como una buena oportunidad para planes al aire libre, reuniones familiares o escapadas cortas para cerrar el "finde XL”.
En el resto de la Argentina, el fin de semana largo estará marcado por un escenario de fuerte estabilidad atmosférica, con ausencia casi total de lluvias y temperaturas frías durante las mañanas. El patrón se extiende no sólo sobre nuestro país, sino también sobre buena parte del sur de Sudamérica, alcanzando a países como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sectores del sur de Brasil.
Las heladas seguirán presentes en varias provincias, especialmente en la Patagonia y la región Pampeana, donde las mínimas se moverán entre los 0°C y 4°C. En Cuyo se esperan registros algo más elevados, entre 3°C y 7°C, mientras que en el norte argentino las temperaturas mínimas oscilarán entre 4°C y 8°C. Por la tarde, el ambiente continuará fresco, con máximas que en el centro del país rondarán entre 14°C y 18°C.
Según los pronósticos meteorológicos, recién desde el domingo comenzará a ingresar un viento norte más persistente que favorecerá un lento ascenso de las temperaturas. Aun así, las lluvias seguirán ausentes en casi todo el territorio nacional durante el inicio de la próxima semana. Sólo podrían registrarse precipitaciones aisladas y débiles en el extremo norte de Misiones y zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.