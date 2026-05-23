Pronóstico para el AMBA: cómo estará el clima en el inicio del fin de semana largo

cielo buenos aires nublado El lunes feriado será la jornada más templada del “finde XL”, con temperaturas que podrían alcanzar los 18 grados en el AMBA.

Clima en el resto del país

En el resto de la Argentina, el fin de semana largo estará marcado por un escenario de fuerte estabilidad atmosférica, con ausencia casi total de lluvias y temperaturas frías durante las mañanas. El patrón se extiende no sólo sobre nuestro país, sino también sobre buena parte del sur de Sudamérica, alcanzando a países como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sectores del sur de Brasil.

Las heladas seguirán presentes en varias provincias, especialmente en la Patagonia y la región Pampeana, donde las mínimas se moverán entre los 0°C y 4°C. En Cuyo se esperan registros algo más elevados, entre 3°C y 7°C, mientras que en el norte argentino las temperaturas mínimas oscilarán entre 4°C y 8°C. Por la tarde, el ambiente continuará fresco, con máximas que en el centro del país rondarán entre 14°C y 18°C.

Según los pronósticos meteorológicos, recién desde el domingo comenzará a ingresar un viento norte más persistente que favorecerá un lento ascenso de las temperaturas. Aun así, las lluvias seguirán ausentes en casi todo el territorio nacional durante el inicio de la próxima semana. Sólo podrían registrarse precipitaciones aisladas y débiles en el extremo norte de Misiones y zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.