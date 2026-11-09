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El tiempo en el AMBA para este lunes 9 de noviembre

El SMN anticipa para este lunes una jornada sin probabilidad de lluvia y con sol, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 9 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada cálida, con cielo despejado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.

Para el martes se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 17°C y los 26°C.

El miércoles continuará con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones durante la mañana. La mínima será de 17°C y la máxima llegará a los 28°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas cálidas.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 25°C y 31°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 24°C y 29°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 27°C y 30°C, con mínimas cercanas a los 13°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 24°C a 30°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 7°C y máximas que no superarían los 19°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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