El tiempo en el AMBA para este martes 31 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo nublado a parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes de 31 marzo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo nublado a parcialmente nublado, sin posibilidades de lluvias. Con una temperatura mínima de 22°C y una máxima prevista en los 29°C.
Durante el miércoles, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C, con un cielo nublado y con algunas posibilidades de lluvia.
Ya para el jueves, se espera un día nublado a parcialmente nublado, con una mínima de 21°C y una máxima de 29°C. Con alguna posibilidad de chaparrones por la mañana y viento del norte.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 37°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo despejado y sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 29°C y 34°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 31°C y 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 35°C y 37°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 6°C y 13°C. Se espera nubosidad variable y posibles chaparrones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.