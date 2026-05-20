El tiempo en el AMBA para este miércoles 20 de mayo

Y el viernes también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 20°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 15°C y 18°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 15°C y 17°C. Predominará el cielo despejado en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 19°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 8°C y 12°C. Se espera nubosidad variable, con lluvias, en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.