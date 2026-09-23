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El tiempo en el AMBA para este miércoles 23 de septiembre

El SMN anticipa para este miércoles una jornada todavía fría, pero sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 23 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 18°C.

Para el jueves se espera una jornada con condiciones estables y una temperatura más primaveral. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 23°C.

El viernes continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima ya llegará a los 25°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 21°C y 27°C. Algunas zonas del norte podrían registrar mayor nubosidad.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 16°C y 26°C, mientras que algunas áreas podrían tener mayor nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 25°C y 28°C, con mínimas cercanas a los 10°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 16°C a 24°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -1°C y máximas que no superarían los 8°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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