El tiempo en el AMBA para este miércoles 23 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 16°C y 26°C, mientras que algunas áreas podrían tener mayor nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 25°C y 28°C, con mínimas cercanas a los 10°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 16°C a 24°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -1°C y máximas que no superarían los 8°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.