Apagón en el AMBA: cuál fue la falla que dejó sin luz a más de 600.000 usuarios

El desperfecto se registró durante la noche del sábado y afectó a barrios porteños y del conurbano, mientras las distribuidoras trabajaron para recuperar el suministro antes de la medianoche.
Un apagón masivo afectó a cerca de 600.000 usuarios del AMBA durante la noche del sábado, con cortes en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La interrupción comenzó alrededor de las 19.45 y dejó edificios sin luz, calles a oscuras y semáforos fuera de servicio. Las zonas más afectadas se ubicaron dentro de las áreas de distribución de Edenor y Edesur.
Según los datos del Enrege-Sector Electricidad (ex ENRE), el pico del corte alcanzó a casi 520.000 usuarios de Edenor y cerca de 78.000 de Edesur. La empresa Edenor informó que el origen del apagón fue “una falla en un interruptor de 220 kilovolts en la subestación Malaver”, ubicada en el partido bonaerense de San Martín. La compañía indicó que todavía investigaba los detalles del desperfecto.
La interrupción se sintió en barrios como Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Crespo y Villa Urquiza, además de distintas localidades del conurbano. También hubo reportes en zonas abastecidas por Edesur, entre ellas Villa del Parque, Flores, Caballito, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Edesur aclaró que la falla fue ajena a su sistema y que la recuperación del servicio se realizaría de manera progresiva.
Las distribuidoras comenzaron a normalizar el suministro a partir de las 21.30 y lograron restablecerlo por completo antes de la medianoche, según confirmaron las empresas. El apagón provocó inconvenientes en el tránsito y afectó a miles de hogares durante varias horas, aunque el servicio eléctrico quedó recuperado antes de finalizar la jornada.