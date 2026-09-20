Apagón en el AMBA: cuál fue la falla que dejó sin luz a más de 600.000 usuarios

El desperfecto se registró durante la noche del sábado y afectó a barrios porteños y del conurbano, mientras las distribuidoras trabajaron para recuperar el suministro antes de la medianoche.

Un apagón masivo afectó a cerca de 600.000 usuarios del AMBA durante la noche del sábado, con cortes en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La interrupción comenzó alrededor de las 19.45 y dejó edificios sin luz, calles a oscuras y semáforos fuera de servicio. Las zonas más afectadas se ubicaron dentro de las áreas de distribución de Edenor y Edesur.