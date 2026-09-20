El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 20 de septiembre

Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para San Juan, casi toda Mendoza, el sur de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y también rige una advertencia de nivel amarillo por viento Zonda en regiones de Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 20 de septiembre.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

Para el lunes 21 de septiembre, se espera una jornada ventosa y marcado de descenso de la temperatura. En el comienzo de la primavera, las marcas térmicas rondarán entre los 12 grados de mínima y 17 de máxima.

El martes, en tanto, se prevé nueva baja en la temperatura, que oscilará entre los 6 y 12 grados. Sin probabilidad de lluvias, el cielo se presentará parcialmente nublado.