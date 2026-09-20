El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 20 de septiembre

El SMN prevé precipitaciones intensas por la tarde. En el cierre del fin de semana, las temperaturas rondarán entre los 15 y 25 grados. Mirá cómo estará el clima en el comienzo de la primavera.
Este domingo 20 de septiembre se presentará con mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El día antes a la llegada de la primavera regirá una alerta amarilla por tormentas fuertes durante la tarde y las temperaturas irán entre los 15 grados de mínima y 25 de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El reporte del organismo oficial advierte que la Ciudad y el Conurbano serán afectados por fenómenos de variada intensidad, que podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican entre los 30 y los 50 milímetros, aunque esas marcas pueden superarse de manera localizada.
Las mayores probabilidades de tormentas se concentran entre las 16 y las 19. Luego de esa franja horaria, las condiciones comenzarían a mejorar, aunque podrían continuar lluvias débiles que perderían intensidad hacia las 22.
La alerta amarilla por tormentas fuertes abarca también gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Pampa y San Luis. En el sur de Santa Fe, este de Córdoba, sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires, el aviso sube a naranja.
Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para San Juan, casi toda Mendoza, el sur de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y también rige una advertencia de nivel amarillo por viento Zonda en regiones de Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Para el lunes 21 de septiembre, se espera una jornada ventosa y marcado de descenso de la temperatura. En el comienzo de la primavera, las marcas térmicas rondarán entre los 12 grados de mínima y 17 de máxima.
El martes, en tanto, se prevé nueva baja en la temperatura, que oscilará entre los 6 y 12 grados. Sin probabilidad de lluvias, el cielo se presentará parcialmente nublado.
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