El tiempo en el AMBA para este lunes 21 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las temperaturas frescas a templadas con zonas ventosas durante el día. Las máximas estarán entre los 18°C y 29°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 15°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario de temperaturas variables, con máximas de entre 15°C y 26°C y mínimas que estarán entre los 4°C y 13°C con un cielo parcialmente nublado.

La zona del Litoral presentará temperaturas de entre 17°C y 29°C, con mínimas que rondarán entre los 11°C y 17°C. Con lluvias durante todo el día

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría, con nieve. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarían los 10°C.