El tiempo en el AMBA para este lunes 21 de septiembre

El SMN anticipa para este lunes una jornada ventosa, pero sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 21 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con temperaturas de entre 12°C y 17°C. Durante la mañana se esperan condiciones de viento, mientras que hacia la noche habrá nubosidad.
Para el martes se espera una jornada con temperaturas más bajas. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 13°C. Durante el día se mantendrán las condiciones de nubosidad variable.
El miércoles continuará el buen tiempo con un poco mas de calor, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 18°C.
En el NOA y NEA, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que rondarán entre los 20°C y 32°C, con posibilidad de lluvias fuertes. Algunas zonas del norte tendrán temperaturas mínimas de entre 9°C y 17°C.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las temperaturas frescas a templadas con zonas ventosas durante el día. Las máximas estarán entre los 18°C y 29°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 15°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario de temperaturas variables, con máximas de entre 15°C y 26°C y mínimas que estarán entre los 4°C y 13°C con un cielo parcialmente nublado.
La zona del Litoral presentará temperaturas de entre 17°C y 29°C, con mínimas que rondarán entre los 11°C y 17°C. Con lluvias durante todo el día
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría, con nieve. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarían los 10°C.
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