El tiempo en el AMBA: sigue el mal clima y habrá tormentas durante este domingo

El lunes tendrá lluvias en la madrugada y, luego, regresará el buen tiempo, con cielo mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche, junto con marcas térmicas de entre 19 y 23 grados. Para el martes se mantendrán las buenas condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, mientras que las temperaturas serían de entre 19 y 28 grados.

Alerta por tormentas con posible caída de granizo en gran parte del país

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo, un fenómeno que impactará en gran parte del país. El aviso, que algunas regiones sube a naranja, abarca a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada", advirtió el reporte.

De acuerdo con el organismo oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

malclima El mapa de alertas del SMN para este domingo 30 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes