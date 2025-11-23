El tiempo en el AMBA: buen clima y temperaturas en ascenso durante este domingo

Por el lado de la Costa Atlántica, los turistas podrán disfrutar de una jornada templada y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los diez y 22 grados. Habrá mucho sol, acompañado por algunas nubes dispersas, pero sin probabilidades de lluvias. Será un día ideal para disfrutar de la playa, caminar cerca del mar o aprovechar las múltiples actividades al aire libre previstas en las distintas localidades del distrito.

mardelplataferiado Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica disfrutarán este domingo de una jornada agradable.

Y en Villa Carlos Paz, otro de los lugares elegidos por los viajeros, el domingo estará dominado por mucho sol, acompañado por algunas nubes, pero sin probabilidades de lluvias, configurando un clima perfecto para paseos por el lago, actividades recreativas y visitas a los principales atractivos turísticos de la ciudad cordobesa. Las marcas térmicas rondarán entre los diez y 28 grados.

En el cierre del feriado extra largo, el lunes tendrá cielo algo nublado durante el día y despejado por la noche en el AMBA. Las temperaturas serían de entre 13 y 26 grados. Y el martes se mantendrán las buenas condiciones climáticas, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 16 y 29 grados.

vientosfuertesdomingo23denoviembre El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo.

Alerta por vientos fuertes en una provincia

El SMI emitió este domingo una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de San Luis. Ante este fenómeno climático, el organismo oficial recomendó: