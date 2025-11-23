Clima |

El tiempo en el AMBA: buen clima y temperaturas en ascenso durante este domingo

El cielo estará algo nublado y las marcas térmicas oscilarán entre los 12 grados de mínima y 24 de máxima. Mirá cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica y Villa Carlos Paz en la continuidad del fin de semana extra largo.

Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con buen clima y temperaturas en ascenso. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico (SMN), el feriado extra largo continuará con cielo algo nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 12 grados de mínima y 24 de máxima.

Por el lado de la Costa Atlántica, los turistas podrán disfrutar de una jornada templada y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los diez y 22 grados. Habrá mucho sol, acompañado por algunas nubes dispersas, pero sin probabilidades de lluvias. Será un día ideal para disfrutar de la playa, caminar cerca del mar o aprovechar las múltiples actividades al aire libre previstas en las distintas localidades del distrito.

mardelplataferiado
Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica disfrutarán este domingo de una jornada agradable.

Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica disfrutarán este domingo de una jornada agradable.

ADEMÁS: Los juicios por expensas impagas crecieron casi el 60% en el primer semestre / Por Esteban Fraboschi

Y en Villa Carlos Paz, otro de los lugares elegidos por los viajeros, el domingo estará dominado por mucho sol, acompañado por algunas nubes, pero sin probabilidades de lluvias, configurando un clima perfecto para paseos por el lago, actividades recreativas y visitas a los principales atractivos turísticos de la ciudad cordobesa. Las marcas térmicas rondarán entre los diez y 28 grados.

En el cierre del feriado extra largo, el lunes tendrá cielo algo nublado durante el día y despejado por la noche en el AMBA. Las temperaturas serían de entre 13 y 26 grados. Y el martes se mantendrán las buenas condiciones climáticas, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 16 y 29 grados.

vientosfuertesdomingo23denoviembre
El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo.

Alerta por vientos fuertes en una provincia

El SMI emitió este domingo una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de San Luis. Ante este fenómeno climático, el organismo oficial recomendó:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados