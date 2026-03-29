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El tiempo en el AMBA: sigue el mal clima y hay alerta amarilla por tormentas durante este domingo

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé la posible caída de granizo en el cierre del fin de semana. El aviso rige también en parte de la Costa Atlántica y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires.

Este domingo 29 de marzo tendrá malas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo, en un cierre de fin de semana donde las temperaturas rondarán entre los 21ºC y 29ºC.

La tendencia de lluvias seguirá el lunes, con registros similares: la temperatura mínima se ubicará en 23°C y la máxima alcanzará los 29°C, mientras la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y el 40%.

A partir del martes, el organismo oficial señala un cambio en las condiciones del clima. Habrá cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, llegando a los 30°C de máxima. Este panorama se mantendrá también el miércoles, cuando las marcas térmicas rondarán entre los 22ºC y 30ºC, sin lluvias previstas.

Alerta por tormentas, lluvias y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas en parte de la Costa Atlántica y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno abarca a Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Castelli, Chascomús, Dolores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Guido, Gral. J Madariaga, Gral. Lamadrid, Gral. Lavalle, Laprida, Las Flores, Lezama, Maipú, Mar Chiquita, Olavarría, Partido de la Costa, Pilar, Pinamar, Punta Indio, Rauch, San Miguel del Monte, Tandil, Tapalqué y Tordillo.

Asimismo, la zona cordillerana de Río Negro y Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. Y en el suroeste chubutense y toda la extensión de Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes.

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El mapa de alertas para este domingo 29 de marzo.

El mapa de alertas para este domingo 29 de marzo.

Las recomendaciones del SMN por fenómenos climáticos

  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Defensa Civil, Bomberos y Policía.

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