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El tiempo en el AMBA para este miércoles 13 de mayo

El SMN anticipa para este miércoles un clima agradable, pero con una leve baja temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 13 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado, con una baja de temperatura y sin lluvias. La mínima prevista es de 9°C y, la máxima, de 16°C.

El jueves también se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvias, con marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C y los 18°C.

Y el viernes también tendrá un clima similar: cielo parcialmente nublado durante todo el día, siempre con la ausencia de lluvias. Habrá una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.

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Clima en el resto del país

Mapa clima

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 21°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 15°C y 21°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas más elevadas, con marcas de 22°C. Predominará el cielo despejado en la región.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 20°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 8°C y 6°C. Se espera nubosidad variable y algunas lluvias, en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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