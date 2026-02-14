Clima |

El tiempo en el AMBA: ¿vuelven las lluvias durante este sábado?

El fin de semana largo comenzará con clima inestable. Las temperaturas rondarán entre los 19 grados de mínima y 26 de máxima. Cómo seguirá el clima en el AMBA durante los próximos días.

Este sábado 14 de febrero, el cielo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentará parcialmente nublado durante la mañana. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 26°C de máxima.

Por la tarde y la noche se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidad de ráfagas de viento y actividad eléctrica. El organismo oficial recomendó a los habitantes de la región estar atentos a posibles cambios de alerta y salir con paraguas o impermeable.

Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional.

De cara al domingo 15, se mantendrán condiciones similares, con tormentas fuertes por la mañana, chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas rondarán entre los 20 y 26°C.

El lunes 16 se espera una mejora del tiempo, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas en ascenso, desde 22°C de mínima hasta 30°C de máxima. El SMN aconseja consultar actualizaciones oficiales antes de planificar actividades al aire libre.

Clima en el resto del país

En el centro y norte del país se prevé una jornada calurosa e inestable. En el NEA y parte del NOA las máximas alcanzarán los 31 a 34 °C, con tiempo pesado y probabilidad de tormentas y chaparrones aislados, especialmente en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. En Córdoba y el centro del país también se esperan marcas cercanas a los 30 °C, con nubosidad variable y desarrollo de tormentas hacia la tarde.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este Sábado.

En la región pampeana y el Litoral, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 33 °C, con condiciones similares: cielo parcialmente nublado por la mañana e inestabilidad creciente durante la tarde y noche. En Entre Ríos y el sur de Santa Fe podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que en La Pampa el tiempo se mantendrá caluroso, con nubosidad variable.

En la Patagonia, en cambio, el ambiente será más fresco. Las máximas rondarán entre los 12 y 28 °C, con registros más bajos en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se esperan lluvias aisladas en el sur patagónico, mientras que en el norte de la región predominará el cielo parcialmente nublado y condiciones más estables.

