Invasión de libélulas en Montevideo: ¿Pueden llegar a Buenos Aires?

Según explicó el biólogo uruguayo Manuel Castro, el fenómeno tiene una explicación natural y no representa ningún riesgo para las personas. Las libélulas dependen de ambientes con agua para su fase larval, mientras que en su etapa adulta se desplazan por zonas terrestres, lo que explica su llegada a la ciudad en determinadas condiciones climáticas.

Embed Una invasión de libélulas toma el cielo de Uruguay



Residentes de Uruguay, preocupados por la aparición de verdaderas nubes de libélulas sobre sus barrios, han comenzado a compartir numerosos videos en redes sociales del fenómeno https://t.co/1PDAQUzlcP pic.twitter.com/ePc2orfJKX — Sepa Más (@Sepa_mass) December 18, 2025

El especialista señaló que la presencia masiva responde a una combinación de factores ambientales, entre los que se destacan una mayor disponibilidad de agua en zonas cercanas, clima húmedo, ideal para su desarrollo, abundancia de mosquitos, su principal fuente de alimento y procesos migratorios, propios de algunas especies.

Castro remarcó que estos insectos son altamente beneficiosos, ya que no pican ni transmiten enfermedades y cumplen un rol clave al controlar las poblaciones de mosquitos, tanto en su fase adulta como larval. “Son grandes depredadoras y ayudan al equilibrio del ecosistema”, aseguró.

¿Podrían llegar a Buenos Aires?

Si bien no hay registros de una invasión similar en la Ciudad de Buenos Aires, los expertos no descartan que eventos climáticos parecidos puedan provocar apariciones puntuales en la región. La cercanía geográfica y las condiciones ambientales compartidas con Uruguay hacen que el fenómeno no sea imposible, aunque por ahora se trataría de episodios aislados.