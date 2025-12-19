Invasión de libélulas en Montevideo: ¿Pueden llegar a Buenos Aires?

La aparición masiva de estos insectos en la capital uruguaya llamó la atención y reavivó la pregunta sobre si este fenómeno podría repetirse del otro lado del Río de la Plata.
Montevideo y varias zonas de Uruguay vivieron en las últimas horas una aparición inusual de cientos de libélulas volando en espacios urbanos, un fenómeno que se volvió viral en redes sociales y generó sorpresa entre los vecinos.
Según explicó el biólogo uruguayo Manuel Castro, el fenómeno tiene una explicación natural y no representa ningún riesgo para las personas. Las libélulas dependen de ambientes con agua para su fase larval, mientras que en su etapa adulta se desplazan por zonas terrestres, lo que explica su llegada a la ciudad en determinadas condiciones climáticas.
El especialista señaló que la presencia masiva responde a una combinación de factores ambientales, entre los que se destacan una mayor disponibilidad de agua en zonas cercanas, clima húmedo, ideal para su desarrollo, abundancia de mosquitos, su principal fuente de alimento y procesos migratorios, propios de algunas especies.
Castro remarcó que estos insectos son altamente beneficiosos, ya que no pican ni transmiten enfermedades y cumplen un rol clave al controlar las poblaciones de mosquitos, tanto en su fase adulta como larval. “Son grandes depredadoras y ayudan al equilibrio del ecosistema”, aseguró.
Si bien no hay registros de una invasión similar en la Ciudad de Buenos Aires, los expertos no descartan que eventos climáticos parecidos puedan provocar apariciones puntuales en la región. La cercanía geográfica y las condiciones ambientales compartidas con Uruguay hacen que el fenómeno no sea imposible, aunque por ahora se trataría de episodios aislados.
